إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بمنطقة طه السبع بالمنيا.. صور
خالد أبوبكر: بيان النيابة العامة في أزمة أرض الزمالك مدروس بدقة وهدفه الحفاظ على المال العام|فيديو
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات| خاص
«الوطنية للانتخابات»: 5 أحزاب تقدّمت بشكاوى في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
أحمد موسى: العمل متواصل بمنجم السكري ولا صحة لشائعات تهريب الذهب
بنداري: تلقينا 24 شكوى خلال العملية الانتخابية وتعاملنا معها جميعا
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
جبران: مشروع أوروبي لتأهيل وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا وإسبانيا

وزير العمل ورئيس اتحاد الحِرَف الإيطالي
وزير العمل ورئيس اتحاد الحِرَف الإيطالي

التقي وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء ، داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا (CNA)،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة بسوق العمل الإيطالي...وخلال اللقاء، استعرض معالي الوزير جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد عمالة مصرية مؤهلة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الإيطالي، مشيرًا إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب، ومن بينها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، فضلًا عن عرض أهم التخصصات المهنية التي يتم التدريب عليها داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة...حضر اللقاءات، القنصل المصري بروما السفير الحسيني خالد ،ود. محمود حمزاوي مدير مكتب السيد الوزير ، ورئيس مكتب التمثيل العمالي  سعيد حجازي ، والملحق التجارى محمد وهبة..

ووجّه الوزير دعوة رسمية إلى ممثلي اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة CNA لزيارة وزارة العمل المصرية، والاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب المهني التابعة لها، وكذلك زيارة معهد السالزيان في مصر، وأكد على أهمية التعاون المباشر مع الوزارة من خلال مكتب التمثيل العمالي المصري بإيطاليا، بما يسهم في ربط التدريب بالتشغيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل...وتناول اللقاء مناقشة المشروع المقترح من اتحاد CNA، والمُرسل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (التمثيل التجاري – إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي) بتاريخ 15-10-2025، تحت عنوان:«المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة – مسارات العمل للحِرَف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف».

وبحسب بيان يهدف هذا المشروع إلى إطلاق مسارات عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف، عبر الترويج لدورات تدريبية مهنية في مجالات الحِرَف والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، لا سيما مصر وإيطاليا وإسبانيا..ويتضمن المشروع تقديم تدريب لغوي، ومهارات ناعمة وتقنية قبل السفر، من خلال التدريب الإلكتروني والحضوري، إلى جانب مهارات الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعمًا للتحول نحو الاقتصادين الأخضر والرقمي..

وأكد الجانبان أهمية هذا المشروع في دعم شراكات المواهب التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات أسواق العمل، وإنشاء منصة أورومتوسطية متعددة الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وقاعدة بيانات إلكترونية متعددة اللغات لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، ويخدم مصالح جميع الأطراف المشاركة.

