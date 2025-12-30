الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا، أما نهاراً تكون الأجواء مائلة للدفء على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد صباحا نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حول فرص الأمطار، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

تظهر خلال الطقس اليوم، بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر، وعن حالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

عن درجات الحرارة اليوم، اليوم، على مختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات

