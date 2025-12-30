قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا، أما نهاراً تكون الأجواء مائلة للدفء على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد صباحا نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حول فرص الأمطار، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

تظهر خلال الطقس  اليوم، بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر، وعن حالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

عن درجات الحرارة اليوم، اليوم، على مختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجات 
 

الطقس الطقس اليوم في مصر درجات الحرارة الطقس اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

ترشيحاتنا

حسام حسن

وائل القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة

وزير المالية

بالمستندات .. ننشر تفاصيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار من وزير المالية

الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد