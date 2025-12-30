قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق
حسام حسن أدارها بجدارة.. جيلبرتو يعلق على مباراة مصر وأنجولا في أمم أفريقيا
الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
والدة الطفلة رقية تروي تفاصيل مصرع ابنتها برصاصة طائشة: ماتت على إيدي
حذفت صورها نهائيا… الفنانة الشابة ملك حسن تفاجئ الجمهور
بقناة السويس.. سفينة دعم الغوص DSV بمنحة يابانية مليار جنيه
سيناريوهات منافس المغرب في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا
فاطمة محمد علي: 2025 عام النجاح وتحقيق الأحلام على السوشيال ميديا.. وصلت لـ 1.5 مليون متابع
أسهل طريقة للحصول على شقة من الإسكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في مصر انخفاضًا كبيرًا ومفاجئًا داخل محلات الصاغة، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، في تراجع لافت لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مستويات منخفضة بعد أن كان يتداول عند مستويات أعلى خلال تعاملات أمس، كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 47040 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء.

تفاصيل أسعار الذهب داخل محلات الصاغة

بلغ سعر الأونصة اليوم نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الأونصة بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246720 جنيه6685 جنيه 
عيار 226160 جنيه6130 جنيه 
عيار 215880 جنيه5850 جنيه 
عيار 185040 جنيه5015 جنيه 
عيار 143920 جنيه3900 جنيه 
عيار 123360 جنيه3345 جنيه 
الاونصة209015 جنيه207950 جنيه 
الجنيه الذهب47040 جنيه46800 جنيه 
الأونصة بالدولار4340.28 دولار

وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 انخفاضًا كبيرًا داخل محلات الصاغة، في هبوط مفاجئ لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية، ليسجل العيار الأكثر تداولًا في السوق تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياته السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيهًا للشراء، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء، كما سجلت الأونصة نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وذلك وفق آخر تحديثات الأسعار اليوم.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر تفاصيل أسعار الذهب داخل محلات الصاغة هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الدواء

رئيس هيئة الدواء: ضمان جودة المواد الخام إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال 2026

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية الاثنين 29 ديسمبر 2025

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد