الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 في مصر انخفاضًا كبيرًا ومفاجئًا داخل محلات الصاغة، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 200 جنيه خلال يوم واحد، في تراجع لافت لأسعار المعدن الأصفر بمختلف أعيرته، وفق متوسط الأسعار المعلنة دون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، مستويات منخفضة بعد أن كان يتداول عند مستويات أعلى خلال تعاملات أمس، كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 47040 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تفاصيل أسعار الذهب داخل محلات الصاغة

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الأونصة بالدولار نحو 4340.28 دولارًا، وفق أحدث البيانات المعلنة خلال تعاملات اليوم.

هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6720 جنيه 6685 جنيه عيار 22 6160 جنيه 6130 جنيه عيار 21 5880 جنيه 5850 جنيه عيار 18 5040 جنيه 5015 جنيه عيار 14 3920 جنيه 3900 جنيه عيار 12 3360 جنيه 3345 جنيه الاونصة 209015 جنيه 207950 جنيه الجنيه الذهب 47040 جنيه 46800 جنيه الأونصة بالدولار 4340.28 دولار

