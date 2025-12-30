قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة

الأهلي ضد المصرية للاتصالات
الأهلي ضد المصرية للاتصالات
إسراء أشرف

يشهد اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حالة من الزخم الكروي، حيث تُقام مجموعة كبيرة من المباريات القوية على المستويين القاري والمحلي، في يوم ينتظره عشاق كرة القدم بشغف داخل وخارج الوطن العربي.

قاريًا، تتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بإقامة عدد من المواجهات المهمة، تتصدرها مباراة منتخب تونس أمام تنزانيا في لقاء حاسم ضمن صراع التأهل، إلى جانب مواجهات قوية تجمع نيجيريا مع أوغندا، والسنغال أمام بنين، والكونغو الديمقراطية ضد بوتسوانا.

محليًا وأوروبيًا، تُستكمل منافسات كأس الرابطة المصرية، بالتزامن مع مباريات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استمرار منافسات دوري روشن السعودي، ليكون عشاق الكرة على موعد مع يوم كروي حافل بالإثارة والمتعة.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

تنزانيا × تونس – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

أوغندا × نيجيريا – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

بنين × السنغال – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

مواعيد مباريات الجولة الرابعة بمجموعات كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش × غزل المحلة – 17:00  ON Sport 2

الأهلي × المقاولون العرب – 17:00  – ON Sport 1

سموحة × كهرباء الإسماعيلية – 20:00 – ON Sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلي × نيوكاسل يونايتد – 9:30 مساءً

تشيلسي × بورنموث – 9:30 مساءً – beIN SPORTS 3

نوتينجهام فورست × إيفرتون – 9:30 مساءً – beIN SPORTS 4

وست هام × برايتون – 9:30 مساءً

أرسنال × أستون فيلا – 10:15 مساءً – beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – 10:15 مساءً – beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأهلي × الفيحاء – 5:30 مساءً

الأخدود × ضمك – 7:30 مساءً

الاتفاق × النصر – 7:30 مساء.

