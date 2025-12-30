مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حالة من الزخم الكروي، حيث تُقام مجموعة كبيرة من المباريات القوية على المستويين القاري والمحلي، في يوم ينتظره عشاق كرة القدم بشغف داخل وخارج الوطن العربي.

قاريًا، تتواصل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بإقامة عدد من المواجهات المهمة، تتصدرها مباراة منتخب تونس أمام تنزانيا في لقاء حاسم ضمن صراع التأهل، إلى جانب مواجهات قوية تجمع نيجيريا مع أوغندا، والسنغال أمام بنين، والكونغو الديمقراطية ضد بوتسوانا.

محليًا وأوروبيًا، تُستكمل منافسات كأس الرابطة المصرية، بالتزامن مع مباريات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب استمرار منافسات دوري روشن السعودي، ليكون عشاق الكرة على موعد مع يوم كروي حافل بالإثارة والمتعة.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

تنزانيا × تونس – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

أوغندا × نيجيريا – 6:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

بنين × السنغال – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 1

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساءً – beIN SPORTS MAX 2

مواعيد مباريات الجولة الرابعة بمجموعات كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش × غزل المحلة – 17:00 ON Sport 2

الأهلي × المقاولون العرب – 17:00 – ON Sport 1

سموحة × كهرباء الإسماعيلية – 20:00 – ON Sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلي × نيوكاسل يونايتد – 9:30 مساءً

تشيلسي × بورنموث – 9:30 مساءً – beIN SPORTS 3

نوتينجهام فورست × إيفرتون – 9:30 مساءً – beIN SPORTS 4

وست هام × برايتون – 9:30 مساءً

أرسنال × أستون فيلا – 10:15 مساءً – beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – 10:15 مساءً – beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأهلي × الفيحاء – 5:30 مساءً

الأخدود × ضمك – 7:30 مساءً

الاتفاق × النصر – 7:30 مساء.