اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو في في محافظات ( القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية)

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدولا زمنيا لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو :

30 ديسمبر 2025 : يعقد الامتحان في محافظات ( القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية)

31 ديسمبر 2025 : يعقد الامتحان في محافظات الشرقية - الإسماعيلية - القليوبية - السويس - بورسعيد - الدقهلية - المنوفية - الغربية

5 يناير 2026 : يعقد الامتحان في محافظات الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنا - أسوان - البحر الأحمر - البحيرة

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة

الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان

لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب

اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات

يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة

بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستهدف من هذه الخطوة إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .