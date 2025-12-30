كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا

واجه قانون العقوبات جرائم السب والقذف التي يرتكبها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشويه سمعة شخص ما، والنَّيْل منه.

ويعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".

وبخصوص جريمة السب؛ فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له كالتالي: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار؛ يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يُجرِّم- في شق منه- استعمال الجاني برنامجا أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجني عليه.