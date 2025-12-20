3 أفعال في قانون العقوبات تعرضك للحبس عامين| احذرها

يسعى القانون إلى حماية حقوق الأفراد والممتلكات من أي اعتداء أو تجاوز، حيث يُعد الاعتداء على حقوق الآخرين من الجرائم التي تستوجب عقوبات رادعة، وذلك لضمان العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

و واجه قانون العقوبات هؤلاء المعتدين، بعقوبات رادعة تصل للحبس سنتين، حيث نصت المادة 375 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:



1-حق الغير فى العمل.

2- حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص.

3- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات.

و يطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.