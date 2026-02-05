قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دهب على خريطة الاستثمار الأخضر.. محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير المدينة وحماية بيئتها الفريدة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

ناقش اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع عدد من المستثمرين، فرص تطوير مدينة دهب وتعزيز مناخ الاستثمار بها، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة 2030.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة، وآليات تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة الجاذبية السياحية للمدينة، مع الحفاظ على طابعها البيئي والخصوصية الطبيعية التي تتميز بها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مقترح التطوير يقدّم نمطًا سياحيًا تنمويًا جديدًا، قائمًا على معايير بيئية وتراثية مستوحاة من نسيج التراث المحلي الأصيل، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن الحفاظ على البيئة الفريدة لمدينة دهب، التي تُعد واحدة من أغنى المقاصد السياحية في العالم، لما تضمه من مواقع غوص وأنشطة بحرية متميزة.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة الطبيعية والبحرية، بالتوازي مع دعم الاستثمارات الجادة التي تراعي البعد البيئي وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعود بالنفع على أبناء المدينة.

ويأتي هذا اللقاء استجابةً لمطالب المواطنين، وحرصًا على الانفتاح أمام جميع المقترحات والأفكار التي من شأنها دفع عجلة التنمية بمدينة دهب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق رؤية شاملة للتطوير الاقتصادي والخدمي، بما يواكب مكانة المدينة السياحية.

العالمية.

جنوب سيناء المحافظ دهب الاستثمار التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وأردوغان

عبدالغني: زيارة أردوغان للقاهرة تعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية

الرئيس السيسي

برلماني: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز التنمية الاقتصادية وتدعم الاستقرار

النائبة داليا الاتربي

داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد