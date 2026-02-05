دهب على خريطة الاستثمار الأخضر.. محافظ جنوب سيناء يبحث تطوير المدينة وحماية بيئتها الفريدة

ناقش اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع عدد من المستثمرين، فرص تطوير مدينة دهب وتعزيز مناخ الاستثمار بها، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتنمية المستدامة ضمن خطة الدولة 2030.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة، وآليات تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وزيادة الجاذبية السياحية للمدينة، مع الحفاظ على طابعها البيئي والخصوصية الطبيعية التي تتميز بها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مقترح التطوير يقدّم نمطًا سياحيًا تنمويًا جديدًا، قائمًا على معايير بيئية وتراثية مستوحاة من نسيج التراث المحلي الأصيل، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن الحفاظ على البيئة الفريدة لمدينة دهب، التي تُعد واحدة من أغنى المقاصد السياحية في العالم، لما تضمه من مواقع غوص وأنشطة بحرية متميزة.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة الطبيعية والبحرية، بالتوازي مع دعم الاستثمارات الجادة التي تراعي البعد البيئي وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تعود بالنفع على أبناء المدينة.

ويأتي هذا اللقاء استجابةً لمطالب المواطنين، وحرصًا على الانفتاح أمام جميع المقترحات والأفكار التي من شأنها دفع عجلة التنمية بمدينة دهب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق رؤية شاملة للتطوير الاقتصادي والخدمي، بما يواكب مكانة المدينة السياحية.

العالمية.