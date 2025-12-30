قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخور أسقف بولس ساتي يستقبل سفير جامعة الدول العربية لدى الاتحاد الأوروبي للتهنئة بعيد الميلاد
أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة
هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة
نداء من وزارة النقل للمواطنين: وعيكم هو الضمان الأول لسلامة مرفق المترو والـLRT
كيف واجه القانون جرائم السب والقذف على السوشيال ميديا
الفرح باظ.. محمد إمام يعلق على عدم حضوره حفل زفاف كروان مشاكل
ابتهاجا بفوز أحد المرشحين.. القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية في قنا
دعاء صلاة الفجر للرزق والبركة في الأموال.. لا تغفل عنه بعد الأذان
وفاة نجم الأهلي السابق حمدي جمعة بعد صراع مع المرض
سيارة نقل.. الداخلية تكشف حقيقة تحذير شخص من السير بمدينة بدر
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
بالصور

سوبارو تكشف ملامح مشاركتها في معرض طوكيو 2026

سوبارو
كريم عاطف

تستعد شركة سوبارو اليابانية للمشاركة بقوة في معرض طوكيو أوتو صالون 2026، المقرر إقامته في يناير المقبل، حيث أعلنت عن عرض تشكيلة تضم 6 سيارات تجمع بين الإصدارات الخاصة عالية الأداء وسيارات مخصصة لرياضات المحركات.

ويتصدر جناح سوبارو هذا العام توجه واضح نحو الأداء الرياضي، مع الابتعاد نسبيا عن الطابع التقليدي للطرق الوعرة، والتركيز على السرعة والتحكم وتحديثات مستوحاة من عالم الحلبات.

في مقدمة تشكيلة سوبارو تقف نسختان مميزتان من WRX وLevorg، وكلتاهما تحملان الاسم الطويلSTI Sport R-Black Limited II STI Performance Edition، وتحصل السيارتان على طلاء جديد باسم Sunrise Yellow اللافت، مع جنوط ألمنيوم سوداء مطفية قياس 18 بوصة، ولمسات سوداء على الشبك الأمامي والمرايا الجانبية وهوائي السقف.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت بروح رياضية خالصة، مع مقاعد Recaro بكسوة مثقبة صفراء، وخياطة سوداء، وتطعيمات تشبه الشامواه حول لوحة العدادات، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تغييرات ميكانيكية، تؤكد سوبارو تجهيز السيارتين بحزمة من الإكسسوارات الأصلية وقطع STI Performance.

ضمن الإصدارات الإنتاجية الخاصة، تكشف سوبارو عن Impreza ST-H STI Performance Edition with Plus Package، المبنية على فئة ST-H، مع تعزيزات من قسم STI Performance لتحسين دقة التوجيه والحضور البصري.

ورغم أن الصور الرسمية أظهرت السيارة باللون الأزرق التقليدي، فإن النسخة المعروضة في المعرض ستأتي باللون الأسود مع لمسات داخلية حمراء جريئة، والمفاجأة الحقيقية أن هذه الإمبريزا المعدلة ستمنح كجائزة لأحد زوار المعرض ممن يستكملون استبيان سوبارو خلال الحدث.

النصف الاخر من التشكيلة مخصص لرياضات المحركات، حيث تستعرض سوبارو ثلاث سيارات مطورة خصيصا للمنافسات، أبرزها سيارة جديدة كليا مخصصة لسلسلة Super Taikyu لموسم 2026، تعمل بوقود محايد كربونيا، وتستخدم كمنصة اختبار لتقنيات الجيل القادم.

كما يشمل العرض نسخة محسنة من BRZ GT300، استعدادا للعودة إلى بطولة Super GT في الموسم المقبل، في محاولة للعودة إلى منصة التتويج لأول مرة منذ 2021، ويكتمل الثلاثي بسيارة WRX VBH المخصصة للراليات، بنسخة مطوّرة للمنافسة في فئة JN-1 ضمن بطولة اليابان للرالي.

سوبارو
