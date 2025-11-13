صابرين تتألق بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

خطفت الفنانة صابرين، الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء.



وظهرت صابرين بفستان لامع طويل من قماش الميتاليك الفاخر باللون الفضي، تميز بتصميم أنثوي راقٍ بأكمام منفوخة ولمسات منقوشة أضفت على الإطلالة فخامة واضحة.



وأكملت الفنانة المصرية إطلالتها بمجوهرات راقية بسيطة وحقيبة يد سوداء صغيرة، مع تسريحة شعر مموجة ومكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية.



وحظيت إطلالتها بإعجاب الحضور وعدسات المصورين، حيث جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية التي تعكس ذوق صابرين المميز في اختيار إطلالاتها على السجادة الحمراء .