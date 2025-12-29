قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قصة الهجرة إلى الحبشة وموقف النجاشي العادل مع الصحابة

مصحف
مصحف
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ أحمد سيف، الداعية الإسلامي، أن اشتداد الأذى على سادتنا الصحابة في مكة دفع النبي ﷺ، بعد أن رأى ما كانوا يلاقونه من تعذيب واضطهاد، إلى الإشارة عليهم والإذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، موضحًا أن النبي ﷺ قال لهم إن بها ملكًا لا يُظلم أحد عنده، وكان يقصد بذلك أصحمة النجاشي، مشيرًا إلى أن النجاشي لقب وليس اسمًا، وأن ملك الحبشة كان يُلقب بهذا اللقب، وأن أصحمة كان رجلًا صالحًا وعادلًا.

وأضاف «سيف» خلال لقاء تلفزيوني، أن أول هجرة إلى الحبشة كانت تضم نحو سبعة عشر من الصحابة، وأقاموا هناك فترة، ثم بلغهم خبر كاذب بأن قريشًا أسلمت في مكة، في رواية مفادها أن النبي ﷺ قرأ سورة النجم فسجد، فسجد الناس معه، فظن المسلمون في الحبشة أن مكة قد دخلت في الإسلام، فعاد بعضهم، لكنهم اكتشفوا كذب الخبر، فعادوا مرة أخرى إلى الحبشة ومعهم عدد أكبر من المهاجرين، حتى بلغ عددهم في الهجرة الثانية نحو ثمانين رجلًا وامرأة، ولذلك تذكر كتب السيرة هجرتي الحبشة الأولى والثانية.

وأوضح الشيخ أحمد سيف أن تجمع هذا العدد من المسلمين في الحبشة أثار خوف قريش من انتشار الدعوة خارج مكة، ومن تأثير نور الحق وجماله في نفوس أهل الباطل، فاجتمع رأيهم على إرسال عمرو بن العاص، وكان آنذاك لم يُسلم، وعبد الله بن أبي ربيعة، محمّلين بالهدايا للنجاشي والقساوسة ووزراء الدولة، في محاولة لاستمالتهم لإعادة المسلمين أو تسليمهم لقريش.

وبيّن أن أصحمة النجاشي، لما كان رجلًا عادلًا وصالحًا، رفض أن يسلّم المسلمين دون أن يسمع منهم، فاستدعاهم وسألهم عن هذا الدين الذي تركوا من أجله دين آبائهم، فقام سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو شبيه النبي ﷺ خَلقًا وخُلقًا، وصاحب مناقب عظيمة شهد بها النبي ﷺ، فشرح للنجاشي حالهم قبل الإسلام، وكيف كانوا أهل جاهلية يعبدون الأصنام، ويقطعون الأرحام، ويأتون الفواحش، ويأكل القوي منهم الضعيف.

وأضاف أن سيدنا جعفر رضي الله عنه أوضح للنجاشي أن الله بعث إليهم رسولًا منهم، يعرفون صدقه وأمانته وعفافه، فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته، وأمرهم بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، ونهاهم عن كل مظاهر القبح والباطل، واستبدل ذلك بالقيم والأخلاق والجمال، وأعادهم إلى دين التوحيد الذي كان عليه العرب من زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

ولفت إلى أن النجاشي طلب من جعفر رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئًا مما جاء به النبي ﷺ، فقرأ صدر سورة مريم، فبكى النجاشي لما سمع قصة السيدة مريم عليها السلام، وقال إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة، معلنًا أنه يشم في هذا الكلام رائحة النبوة والوحي، ثم رفض تسليم المسلمين لقريش.

وتابع الشيخ أحمد سيف أن عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة حاولوا إثارة مسألة عقيدة المسلمين في سيدنا عيسى عليه السلام، فسألهم النجاشي عنها، فقال سيدنا جعفر رضي الله عنه إنهم يقولون فيه إنه عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فوافقهم النجاشي وقال إن هذه هي حقيقة عيسى عليه السلام، فعاد رسولا قريش خائبين دون أن يحققوا مرادهم.

وأشار إلى أن أصحمة النجاشي أسلم بعد ذلك، ولما توفي صلى عليه النبي ﷺ صلاة الغائب، رضي الله عنه وأرضاه، في موقف خالد يجسّد العدل ونصرة الحق وحماية المظلومين.

هجرة الحبشة الصحابة الشيخ أحمد سيف النبي أحمد سيف الحبشة قصة الهجرة إلى الحبشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الفنانة هند عاكف

هند عاكف تطلق أغنيتها الجديدة اطلبي أوبر وتكشف عن مفاجأة غنائية

هدى رمزى

طقم ألماس وسيارة مرسيدس وفيلا.. هدى رمزي تكشف حقيقة هدايا أحد أزواجها

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

المزيد