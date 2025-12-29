قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالمة أزهرية: قراءة الحظ والتاروت وربط الأحداث بحركة النجوم كهانة وكذب على الله

أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي
أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي
محمد صبري عبد الرحيم

قالت أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، إن من أعظم نعم الله علينا نعمة التوحيد، ومن أخطر ما يهدد هذه النعمة ادعاء علم الغيب والتنبؤ بالمستقبل، وظهور العرافين والكهان والمنجمين الذين يزعمون معرفة ما سيكون.

 الغيب لا يعلمه إلا الله

وأضافت «الطملاوي» في تصريح لـ«صدى البلد»: أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حذرا تحذيرًا شديدًا من هذه الممارسات التي بدأت تطل علينا عبر شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، فافتتن بهم كثير من ضعفاء الإيمان بل وصدقوا قولهم وربما توقفت حياتهم على ما يقولونه وغفل هؤلاء أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: «قُلْ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» (النمل: 65)؛ وقوله عز وجل: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ» (الأنعام 59).

تحذير نبوي من الدجالين

وتابعت: ففي تصديقهم تعدٍ على خصائص الربوبية وإفساد لعقائدهم، بل لقد نفى الله تعالى علم الغيب عن خير خلق الله محمد -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: «قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ» (الأنعام: 50)؛ فإذا كان أشرف الخلق لا يعلم الغيب فمن دونه أولى وأحرى، وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- تحذيرًا شديدًا من العرافة والكهانة، فقال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» رواه مسلم.

كما استدلت بما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه أحمد وأبو داود؛ وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ» رواه الطبراني؛وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ».

 ادعاء علم الأبراج

ونبهت على أن ادعاء علم الأبراج، وقراءة الحظ، والتاروت، وربط الأحداث بحركة النجوم كلها من الكهانة والكذب على الله تعالى، كما أن مشاهدة هؤلاء العرافين أو متابعتهم وتصديقهم بحجة التسلية أو الفضول أمر مُحرم، لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى، ويصرف الناس عن عقيدتهم، ويروج للباطل، وتصديق الخرافات، وقد قال تعالى:«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

مشاركة في الإثم

وأهابت العالمة الأزهرية، بالقنوات الفضائية، أن لا تفتح أبوابها وشاشاتها إلى هؤلاء، لأنها مشاركة في الإثم، حيث إنها تنشر الضلال، وتفسد العقائد، وتزرع الخوف والتشاؤم في قلوب الناس، وتبعدهم عن التوكل على الله سبحانه وتعالى.

وختمت بالتأكيد على المسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يحفظ عقيدته، ويعلق قلبه بالله وحده لا شريك له، وليعلم أن الغيب بيد الله سبحانه، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: لقوله تعالى:«وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، وقوله عز من قائل «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».

حكم التنبؤ بالمستقبل التنبؤ بالمستقبل ظهور العارفين ادعاء علم الغيب بديعة علي أحمد الطملاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

شريف الجبلي

رئيس "الصناعات الكيماوية": البحث العلمي المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي

بورصة الدار البيضاء

تراجع طفيف بمؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات اليوم

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد