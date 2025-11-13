بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص وبرفقته فتاة وقيامهما بالتعدى بالضرب على فتاة أخرى بمدخل أحد العقارات بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (تاجر ، نجلتيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين أنه حال تواجد إحدى نجلتيه بمحل إقامة الأخرى حدثت بينهما مشادة كلامية لرفضها خروجها فى وقت متأخر، حيث قامت بالإتصال بوالدها الذى حضر وقام وشقيقتها بالتعدى عليها بالضرب لتأديبها فإرتطمت بزجاج بمدخل العقار وسقطت أرضاً على النحو المشار إليه.

كما أمكن تحديد القائم على النشر (رئيس إتحاد ملاك العقار محل الواقعة)، وبسؤاله أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو عقب مشاهدته لكسر بالزجاج بكاميرات المراقبة الخاصة بالعقار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.