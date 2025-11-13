قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس
بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص وبرفقته فتاة وقيامهما بالتعدى بالضرب على فتاة أخرى بمدخل أحد العقارات بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (تاجر ، نجلتيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين أنه حال تواجد إحدى نجلتيه بمحل إقامة الأخرى حدثت بينهما مشادة كلامية لرفضها خروجها فى وقت متأخر، حيث قامت بالإتصال بوالدها الذى حضر وقام وشقيقتها بالتعدى عليها بالضرب لتأديبها فإرتطمت بزجاج بمدخل العقار وسقطت أرضاً على النحو المشار إليه.

كما أمكن تحديد القائم على النشر (رئيس إتحاد ملاك العقار محل الواقعة)، وبسؤاله أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو عقب مشاهدته لكسر بالزجاج بكاميرات المراقبة الخاصة بالعقار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الضرب على فتاة مدخل أحد العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

الأحد القادم.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ14 بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضاريَّة

الأحد .. أسبوع دعوي بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضارية

قراءة القرآن

هل الأنبياء أحياء في القبور ؟.. الإفتاء توضح

وزير التعليم ووزير الأوقاف

الأزهري: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد