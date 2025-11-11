قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
وسط إقبال جماهيري.. انطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
توروب يطلب تقريرًا شاملًا عن شبيبة القبائل استعدادًا لانطلاقة الأهلي في دوري الأبطال
سر غياب الحبر الفسفوري عن انتخابات مجلس النواب
فتح أبواب اللجان للتصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى
رغم اعتراض البعض.. الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء وحدة استخبارات جديدة
مع بداية اليوم الثاني.. الهيئة العامة للاستعلامات: انتخابات مصر تصدرت اهتمام الإعلام العالمي
أخبار البلد

غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بمتابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة مع فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساء موعد غلق اللجان.

وتجرى اليوم ثاني أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. 

وذلك على النحو التالى:

-    الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا  (6634318 ناخبا)
-    الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا)
-    الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا)
-    بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا)
-    المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا)
-    أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا)
-    سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)
-     قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا)
-     الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا)
-     أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبا)
-     البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا)
-     الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا)
-     البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا)
-    مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا  (375543ناخبا).

