إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى البحث عن قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا على نايل سات

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية نقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا بشكل مجاني وذلك ضمن مجموعة من المباريات التي حصلت القناة على حقوق بثها خلال منافسات البطولة ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

وتعد القناة الجزائرية الأرضية من القنوات التي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات، مع إمكانية فك تشفيرها باستخدام شفرة BISS بسهولة.

طريقة استقبال القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد المباراة

ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.

القنوات الناقلة

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

تشكيل منتخب مصر

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني حسام حسن على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ومحمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، ومروان عطية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز ثمين على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما فيما يحتل منتخبا زيمبابوي وأنجولا المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد ما يمنح مواجهة اليوم أهمية مضاعفة في رسم ملامح المنافسة وحسم صدارة المجموعة مبكراً.