قمة مبكرة تشعل المجموعة الثانية.. موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وسط طموحات جماهيرية كبيرة ورغبة في مواصلة الانتصارات يخوض منتخب مصر اختبارًا صعبًا أمام جنوب إفريقيا في ثاني محطاته ببطولة كأس أمم إفريقيا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يسعى الفراعنة لتأكيد الصدارة ووضع قدم ثابتة نحو التأهل بينما يطمح المنافس الجنوب إفريقي لفرض نفسه بقوة في صراع المجموعة المشتعل.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

موعد المباراة

ويصطدم الفراعنة بنظيرهم الجنوب إفريقي اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 في إطار مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري كبير نظراً لأهمية المباراة في سباق التأهل.

القنوات الناقلة

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة حصرياً مع متابعة خاصة من جماهير الكرة المصرية والعربية.

وتذاع المباراة بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا على قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

تشكيل منتخب مصر

ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني حسام حسن على تشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ومحمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، ومروان عطية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز ثمين على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

ويتقاسم منتخبا مصر وجنوب إفريقيا صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل منهما فيما يحتل منتخبا زيمبابوي وأنجولا المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد ما يمنح مواجهة اليوم أهمية مضاعفة في رسم ملامح المنافسة وحسم صدارة المجموعة مبكراً.

المؤتمر الصحفي لحسام حسن

وقبل موقعة جنوب أفريقيا المرتقبة عقد حسام حسن المدير الفني للفراعنة مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله جاهزية المنتخب واحترامه لكل المنافسين مع الإصرار على القتال من أجل النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء مشددًا على أن جميع مباريات البطولة مهمة وأن المنتخب يدخل كل مواجهة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال حسن إن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات واحدة تلو الأخرى مع دراسة نقاط القوة والضعف لكل منافس موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا من المنتخبات القوية ويحظى بالاحترام الكامل لكن هدف المنتخب المصري دائمًا هو تحقيق نتيجة إيجابية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية والمغربية على دعمهم ومساندتهم خلال مباراة زيمبابوي مؤكدًا شعور البعثة بالراحة والاستقرار في دولة المغرب الشقيقة.

وأوضح حسام حسن أن جميع اللاعبين جاهزون خاصة في مركز حراسة المرمى معبرًا عن ثقته الكاملة في كل الحراس وقدرتهم على حماية مرمى المنتخب كما أبدى سعادته بالتفاف الشارع المصري حول المنتخب ودعمه المستمر.

وأشار المدير الفني إلى أن لكل مباراة أسلوب لعب مختلف وأن دوره الأساسي هو معالجة الأخطاء حال حدوثها أثناء اللقاءات لافتًا إلى أنه سيتم حسم موقف الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي خلال مران اليوم.

وأضاف أن البطولة تضم منتخبات قوية وهو أمر طبيعي مؤكدًا أن المنافسات لن تكون سهلة لكن المنتخب المصري جاهز للتحدي.

وتطرق للحديث عن أسلوب لعب منتخب جنوب أفريقيا، موضحًا أنه يشبه طريقة لعب الأندية وهي مدرسة معروفة سبق مواجهتها من خلال لقاءات الأهلي والزمالك وبيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا.

وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري سبق له التفوق على جنوب أفريقيا في نسخة 1998 معربا عن أمله في تكرار هذا الإنجاز كما أوضح أن تبديل إمام عاشور في المباراة الماضية جاء لأسباب فنية تتعلق بطريقة اللعب والاعتماد على مهاجم صريح.

وأعرب المدير الفني عن رضاه التام بأداء اللاعبين في مباراة زيمبابوي وعلى رأسهم محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأرقام والإحصائيات أكدت تفوق المنتخب وظهوره بمستوى مميز.