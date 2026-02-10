تفاصيل إطلاق منظومة رقمية لرصد التلوث السمعي في مدن القناة.. حماية للسمع

كشف الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس، تفاصيل إطلاق وزارة البيئة منظومة رقمية لرصد التلوث السمعي لحظة بلحظة بمدن القناة لحماية الصحة العامة.



وقال سمعان، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن محظات الرصد اللحظة هي وحدات إلكترونية ذكية تثبت في الطرق السريعة.

وأكد أنه يتم وضع محطات الرصد في المدارس، والمستشفيات، والمناطق الصناعية، والمحاور المرورية، لقياس شدة الضوضاء بوحدة الديسسيبل، وهو تضاغط الهواء على طبقة الأذن.

وأضاف أن هذه الأجهزة الذكية تعمل طول اليوم بشكل أوتوماتيك من خلال حساس يلتقط الموجات الصوتية من البيئة المحيطة بدقة عالية جدا ويحولها لبيانات رقمية لحساب متوسط الضوضاء في المنطقة.



