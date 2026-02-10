تبدأ من الصف الثالث الابتدائي.. تفاصيل أسئلة النصوص المتحررة والهدف منها

كشف أسامة عبد الكريم، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التعليم، تفاصيل أسئلة النصوص المتحررة، موضحًا أنها تهدف لامتلاك الطلاب ثراء في المفردات وزيادة الحصيلة اللغوية لديه.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مرحلة دراسية يكون هناك كم معين من النصوص المقرر دراستها للطلاب.



وأضاف أن فكرة النصوص المتحررة تبدأ مع طلاب الصف الثالث الابتدائي وتدريب المعلمين عليها، موضحًا أن القرار يأتي تصحيحًا للمسار بدليل توقيته في منتصف الفصل الدراسي.



وأوضح أن الوزارة في امتحان الفصل الدراسي الأول لاحظت بعض المدرسين يستعينون بأسئلة نمطية من الكتب الخارجية أو في مذكرات الدروس الخصوصية، وبالتالي فأن فكرة زيادة الحصيلة اللغوية للطلاب فقدت هدفها وإنما كانت تخدم الكتب الخارجية.

