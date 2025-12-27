صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها.. طريقك لتفريج الكرب

ليس هناك أفضل من اللجوء إلى صلاة الحاجة لكل ما يتمناه الشخص منا تحققه سواء صغر أم كبر، فيتجه بقلبه إلى الله تعالى راجيًا العون وقضاء المطلوب، وكذلك دعاء صلاة الحاجة فهو باب الرجاء الذي لا يُغلق، ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم صلاة قضاء الحاجة، ليتقربوا بها إليه ويسألوه ما يشاءون، وفي السطور التالية نتعرف على دعاء صلاة الحاجة وكيفية أدائها.

صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أدائها كلما عرضت لهم حاجة، ثقةً في فضلها ويقينًا بإجابة الدعاء.

كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يقال عند صلاة الحاجة، وذلك في الحديث الشريف «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثنِ على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين».

دعاء صلاة الحاجة

وفي السياق ذاته، كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن دعاء صلاة الحاجة، مشيرا إلى أن صلاة قضاء الحاجة ركعتان يصليهما الإنسان بغير الفريضة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور على قناة دار الإفتاء عبر يوتيوب، أنه يستحب الدعاء في السجود أو بعد صلاة الحاجة، بهذا الدعاء حيث يقول المصلي "اللهم إني أتوسل اليك وأتوجه إليك بنبيك، يا سيدي يا رسول الله أنا أتشفع بك وأتوجه بك إلى الله، اللهم شفع في رسول الله وشفعني في نفسي، واقض لي حاجتي".

هل تجوز صلاة الحاجة بأكثر من نية؟

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الدعاء في الصلاة بحاجات الدنيا المتنوعة بما يُحِبُّ المُصلي أن يدعوَ به ويحتاج إليه، كأن يدعو بالزواج أو الرزق أو النجاح وغير ذلك، ويصح للمصلي أن يصلي ركعتين، وينوي بهما راتبة الظهر - مثلًا - ويجمع معها نية سنة الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة التوبة؛ لأن هذه الصلوات ليست مقصودة لذاتها، فالمقصود من سنة الوضوء أن يصلي بوضوئه ركعتين.