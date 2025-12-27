ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي تفاعلاً واسعًا بعد تصريحات مؤثرة أدلت بها خلال مقابلة تلفزيونية، تحدثت فيها عن معاناتها الشخصية المرتبطة بأبنائها.

وقالت نادين الراسي إنها تعتبر أن لديها “ولدين كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة”، في إشارة إلى الانقطاع الطويل بينها وبينهما، موضحة أنها ما زالت تحتفظ بغرفتهما كما هي حتى اليوم.

وكشفت أنها مرت بمرحلة نفسية صعبة للغاية بعد انفصالها عنهما، مؤكدة أنها لم تكن على تواصل معهما لمدة سبع سنوات كاملة ولم تعرف عنهما شيئًا خلال تلك الفترة.

وتطرقت الفنانة اللبنانية إلى حجم الألم الذي عاشته خلال تلك السنوات، معتبرة أن تجربة الفراق تركت أثرًا عميقًا في حياتها الإنسانية والنفسية، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من المواقف الصريحة التي عُرفت بها نادين الراسي في السنوات الأخيرة، حيث غالبًا ما تتحدث بشفافية عن محطات قاسية في حياتها، وهو ما لاقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.