قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
رئيس رابطة الأندية المحترفة: عزيمة أبطال منتخب مصر تقهر المستحيل
محمد رمضان : سأحتفل بالعام الجديد على أرض بلدي وسط أهلي
أثاث كلاسيك ومودرن.. افتتاح معرض صنع في دمياط بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر

الدولار
الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 27-12-2025، في السوق الرسمية دون أي تغيير. 

استقرار الدولار

أظهر سعر الدولار تحسنًا في تداولات اليوم، حيث استقر دون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في تداولات الأسبوع

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تداولات أمس الخميس مقدار 5 قروش في المتوسط، وذلك على مدار الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

الدولار

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنكي " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنكي " سايب،بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع  في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، البركة، التنمية الصناعية".

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبو ظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك "مصر، الأهلي المصري، HSBC، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار 

سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنكي "الأهلي الكويتي، قناة السويس".

رابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة

حسابات العملاء

أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون البنك المركزي 

أشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم مال واعمال سعر الدولار في البنوك اليوم أعلي دولار اليوم أقل دولار اليوم الدولار اليوم في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

منتخب مصر

مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

ترشيحاتنا

مسعد بولس وترامب

مستشار ترامب يدعو طرفي التزاع في السودان لهدنة إنسانية شاملة

أرشيفي

أمريكا.. إطلاق نار في مكتب الشرطة بمقاطعة شوشون وإعلان حالة التأهب

قوات اليونيفيل

اليونيفيل يعلن إصابة أحد جنوده نتيجة هجوم إسرائيلي على لبنان

بالصور

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد