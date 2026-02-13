قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي
ايمن رياض

لقي شخص مصرعه، فيما اصيب 12 أخرين اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز ملوي شمال المنيا، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، مع التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلي مواقع البلاغ، وتبين انقلاب الميكروباص جنوب مركز ملوي بنحو 10 كيلومترات، أثناء السير اتجاه أسيوط.


وتسبب الحادث في مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، وإصابة 12 آخرين مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط، 
وهم محمود. ك. س 10سنوات، وهناء. م. ا 45 سنة، وسيد. ك. س 5 سنوات، وهشام. م. ك 3 سنوات، ومحمد. ع. ص 32 سنة، وعمرو. ا. ا 13 سنة، واحمد. ع. ا 9 سنوات، ومجهول الاسم والعنوان في العقد الخامس من العمر، وكريم. ش. ع 27 سنة، وعلاء. م. م 30 سنة، والغول. ا. س 42 سنة، وحمدان. ع. م 27 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين غيبوبة تامة، وسحجات وكدمات واشتباه نزيف وكسور،. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا حادث ملوى انقلاب ميكروباص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

بدر عبد العاطي وسيرين مودو نجي

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عبدالعاطي والصفدي

اتصال مصري-أردني للتشاور حول الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد