بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

لقي شخص مصرعه، فيما اصيب 12 أخرين اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز ملوي شمال المنيا، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، مع التحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلي مواقع البلاغ، وتبين انقلاب الميكروباص جنوب مركز ملوي بنحو 10 كيلومترات، أثناء السير اتجاه أسيوط.



وتسبب الحادث في مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، وإصابة 12 آخرين مقيمين جميعا بمحافظة أسيوط،

وهم محمود. ك. س 10سنوات، وهناء. م. ا 45 سنة، وسيد. ك. س 5 سنوات، وهشام. م. ك 3 سنوات، ومحمد. ع. ص 32 سنة، وعمرو. ا. ا 13 سنة، واحمد. ع. ا 9 سنوات، ومجهول الاسم والعنوان في العقد الخامس من العمر، وكريم. ش. ع 27 سنة، وعلاء. م. م 30 سنة، والغول. ا. س 42 سنة، وحمدان. ع. م 27 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين غيبوبة تامة، وسحجات وكدمات واشتباه نزيف وكسور،. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

