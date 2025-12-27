قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلطة مش مستاهله.. إبراهيم فايق يعلق على طرد محمد هاني
التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى
رد فعل مفاجئ من محمد أبو العلا بعد خروجه من مسابقة دولة التلاوة
لن أعترف بها .. ترامب يكشف موقفه من استقلال أرض الصومال
سعر الدولار اليوم السبت 27-12-2025 فى مصر
الخواجة: محمد صلاح دوره مؤثر مع منتخب مصر..وحسام حسن نجح بهذا الأمر
ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم
الرقية الشرعية لعلاج المحسود.. آيات من القرآن وسنة النبي تحفظك من كل مكروه
أوكرانيا .. هجوم روسي بالصواريخ وبالمسيرات على العاصمة كييف
أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية
زيلينسكي يكشف عن خطط أمريكية وأوروبية لتعزيز الأمن في أوكرانيا
علي طريقته.. محمود البزاوي يرقص فرحا بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رد فعل مفاجئ من محمد أبو العلا بعد خروجه من مسابقة دولة التلاوة

الشيخ محمد أبو العلا
الشيخ محمد أبو العلا
يمنى عبد الظاهر

علق الشيخ محمد أبو العلا، على خروجه من برنامج دولة التلاوة بعد المنافسة التي جرت خلال حلقة أمس بينه وبين عدد من المتسابقين.


وكتب محمد أبو العلا عبر حسابه علي فيسبوك: بسم الله الرحمن الرحيم، أختِم اليوم مشاركتي في دولة التلاوة، لا على معنى الانتهاء، ولكن على معنى الاكتمال؛ اكتمال تجربةٍ شهدتُ فيها كيف يُصان القرآن إذا تولّاه أهله، وكيف يُكرَم القارئ إذا وُضع في موضعه الصحيح.


وتابع محمد أبو العلا : أدين بالشكر العميق لوزارة الأوقاف المصرية، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وقد شهدتُ فيه ــ عن قرب ــ ما لا يُدركه الوصف الإداري: رأيتُ إنسانًا قبل أن أرى مسؤولًا، وأبًا حاضر القلب قبل أن يكون صاحب قرار، يدرك أن قارئ القرآن ابنُ رعايةٍ لا ابنُ منافسة، وأن النفوس لا تُنبت إخلاصًا إلا إذا سُقيت بالاحتواء والرحمة، وأشكر المتحدة للخدمات الإعلامية شكرًا يليق بالمقام، على إخراجٍ أمينٍ لم يَغلب فيه الشكلُ الجوهر، ولا سبق فيه الضوءُ المعنى.

وواصل: كما أشكر لجنة التحكيم، وقد كانوا أهلَ علمٍ وذوق، يُقوِّمون الأداء وهم يستحضرون أمانة الرواية، ويزنون الصوت بميزان الخشية قبل ميزان النغم.

وتابع: أغادر دولة التلاوة، وأنا على يقينٍ أرسخ، بأن التلاوة المصرية ليست مدرسة صوتية، بل ميراثُ فهمٍ وأدبٍ وحال؛ تلاوةٌ تُبنى على العلم، وتُزيَّن بالصدق، وتُختم بالخشوع.

واستكمل: هي تلاوةٌ علّمنا شيوخُها أن القرآن لا يُؤدَّى، بل يُعاش، ولا يُتغنّى به، بل يُتعبَّد بتلاوته، وقد كنتُ ــ وما زلت ــ أتفيّأ ظلَّ من علّمونا هذا الطريق، وفي مقدمتهم الشيخ محمد صديق المنشاوي، الذي علّمنا أن الصدق إذا حضر في التلاوة استغنى عن كل صنعة، وأن الأثر إنما يخرج من قلبٍ خاشع قبل أن يمرّ على حنجرةٍ جميلة، وأستودع هذه التجربة ما علّمتني، مستحضرًا قول الإمام الشاطبي رحمه الله:
وَإِنَّ كِتَابَ اللهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غِنًاء وَاهِبُهُ مُتَفَضِّلُا

واختتم: فمن وقف في رحاب القرآن، فقد وقف على باب الغنى، ومن تشكّل به، فلن يضيع طريقه، والحمد لله رب العالمين.

الشيخ محمد أبو العلا برنامج دولة التلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

منتخب مصر

مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

ترشيحاتنا

الفريق الطبي

سقط من ارتفاع 16 متر.. تدخل جراحي عاجل ينقذ عامل بناء في المنوفية|تفاصيل

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر كيف تنهض الأمم؟ أسرار التقدم التاءات الخمس لمختار شعيب

بالصور

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد