الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيّاك والغرور.. نصائح الشيخ أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في برنامج بدولة التلاوة

منار عبد العظيم

وجّه فضيلة الشيخ أحمد نعينع، مجموعة من النصائح القيّمة للمتسابق عمر علي، مؤكدًا أهمية المحافظة الدائمة على تلاوة القرآن الكريم، خاصةً لمن أنعم الله عليهم بحفظ كتابه العزيز. 

وأوضح الشيخ أحمد نعينع، خلال برنامج دولة التلاوة، أن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من المداومة على التلاوة والمراجعة المستمرة؛ حتى لا يضعف الحفظ أو ينسى.

وشدد الشيخ أحمد نعينع على ضرورة تخصيص وقت ثابت لقراءة القرآن، مشيرًا إلى أن قراءة 5 أجزاء على الأقل يوميا؛ تساعد الحافظ على تثبيت حفظه وتقوية صلته بالقرآن. 

كما نصحه بالاهتمام بتهدئة الصوت في بداية التلاوة، وعدم إجهاد الأحبال الصوتية؛ حتى يتمكن من الاستمرار دون تعب.

وأكد الشيخ أن جمال الصوت وإتقان التلاوة نعمة من الله، لكنها قد تكون ابتلاءً؛ إذا صاحبها الكبر أو الغرور، داعيًا المتسابق إلى التواضع الدائم وعدم الاغترار بالمستوى أو الإشادة. 

وأضاف أنه على القارئ أن يعتبر نفسه في كل مرة مبتدئًا، مهما بلغ من الإتقان؛ لأن هذا الشعور هو مفتاح التطور الحقيقي والاستمرار في التحسن.

واختتم الشيخ أحمد نعينع نصائحه، بالتأكيد أن التواضع مع القرآن هو سر البركة في التلاوة، وأن من يجعل نفسه دائمًا في مقام التعلّم؛ يفتح الله له أبواب القبول والتقدم.

