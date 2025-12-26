قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبد العزيز حصان

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

 قدم برنامج "دولة التلاوة" تقريرًا خاصًا عن فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان، أحد كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي.

 التقرير الصوتي الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، سلط الضوء على مكانة الشيخ حصان بين كبار قراء مصر، ويبرز أداءه الخاشع وصوته القوي الذي امتاز بجمال النغمة ودقة الأحكام.

يعد هذا التقرير جزءًا من رسالة البرنامج التي تهدف إلى إحياء تراث التلاوة المصرية وتعريف الأجيال الجديدة بأعلام القراء الذين صنعوا تاريخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

أهداف برنامج "دولة التلاوة"

برنامج "دولة التلاوة" لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، بل يسعى أيضًا إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تجويد وترتيل القرآن الكريم. يذاع البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch it.

مشاركة واسعة في الاختبارات

شهدت اختبارات البرنامج إقبالًا كبيرًا حيث شارك في هذه المسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر. وقد خضعت هذه المسابقة لاختبارات صارمة، بدأت من تصفيات واسعة تم تقليصها إلى أفضل 32 متسابقًا للوصول إلى الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم كبار القامات الدينية

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من مجموعة من كبار القامات العلمية والدينية في مصر والعالم الإسلامي، حيث تضم اللجنة:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

الشيخ طه النعماني: قارئ قرآن.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل:

الدكتور أسامة الأزهري: وزير الأوقاف.

الدكتور علي جمعة: عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي.

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز برنامج دولة التلاوة 3.5 مليون جنيه مصري، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم. علاوة على ذلك، سيشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

دور البرنامج في دعم المواهب القرآنية

تعتبر مسابقة "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وتطوير فنون التلاوة المصرية الأصيلة. يساهم البرنامج في تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

محمد عبد العزيز حصان دولة التلاوة إسعاد يونس

