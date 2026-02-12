قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عزام الأحمد: المرحلة تتطلب حسما دوليا عاجلا.. ووحدة النظام أساس حماية الدولة

عزام الأحمد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية
الديب أبوعلي

عقد وفدان قياديان من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لقاءً وطنيًا موسعًا استمر يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بحضور السفير دياب اللوح، لبحث مجمل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة.

وضم وفد حركة “فتح” كلًا من: عزام الأحمد، روحي فتوح، سمير الرفاعي، وصخر بسيسو، فيما ضم وفد الجبهة الشعبية الرفاق: جميل مزهر، مروان عبد العال، عمر مراد، كميل أبو حنيش، وأحمد خريس.

ودار خلال اللقاء نقاش معمق حول ما وصفه الجانبان بـ”المخاطر الوجودية” التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما يصاحبه من سياسات تصعيدية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية “تتطلب موقفًا حاسمًا من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي”، معتبرًا أنها تعطل الجهود السياسية وتنتهك القانون الدولي، وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال الأحمد إن العمل جارٍ لضمان استمرار وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين، من خلال التنسيق بين مؤسسات الحكومة الفلسطينية واللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على الربط الإداري والقانوني والأمني بين مؤسسات الدولة في الضفة وغزة، وفق مبدأ “نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد”.

وأضاف أن تنفيذ المرحلة الثانية من أي تفاهمات يتطلب التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها، مشيرًا إلى ضرورة تسليم سلاح حركة حماس وفق الاتفاق مع الوسطاء، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.

من جانبهما، شدد الوفدان على أن خطورة المرحلة تستدعي التوافق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة مشاريع “التصفية”، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية وديمقراطية تصون القرار الوطني المستقل وتعزز مناعته.

وأكد الجانبان أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن تطوير مؤسساتها وتفعيل دورها على قاعدة الشراكة الوطنية يشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الوحدة الوطنية وصياغة خطاب سياسي موحد.

كما جدد الطرفان التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وأهمية تفعيل المقاومة الشعبية في مواجهة سياسات الضم والاستيطان واعتداءات المستوطنين، بما يعزز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وأشار اللقاء إلى أهمية البناء على التحول المتزايد في الرأي العام العالمي، والذي تجسد – بحسب البيان – في اعتراف 160 دولة بدولة فلسطين، بما يعزز الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية ويكثف الجهود لمحاصرة الاحتلال سياسيًا وقانونيًا.

وأكد الوفدان ضرورة وقف انتهاكات الاحتلال، والالتزام بوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر، والبدء الفوري بعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، مع التشديد على أن يكون دور اللجنة الإدارية مؤقتًا وخدماتيًا، ورفض أي وصاية أو تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية أو وحدة التمثيل السياسي والجغرافي.

كما شددا على أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض الإجراءات الإسرائيلية بحقها، داعين إلى توفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها إلى حين عودة اللاجئين وفق القرار (194).

وفي ختام اللقاء، وجّه الطرفان تحية لجماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، واستذكرا تضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى، مؤكدين عزمهما مواصلة الحوار والعمل المشترك مع مختلف القوى والفصائل تمهيدًا لحوار وطني شامل يفضي إلى رؤية موحدة واستراتيجية مواجهة متكاملة.

كما عبّر الوفدان عن تقديرهما لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها في دعم القضية الفلسطينية، موجهين التحية للأشقاء العرب والمسلمين وللأصدقاء في مختلف أنحاء العالم على مواقفهم الداعمة.

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

مؤتمر

على هامش فعاليات Ai Everything عمرو فتحي: إي آند مصر ترسخ استراتيجية ذكاء اصطناعي مستدامة

نقيب الإعلاميين ووزير الإعلام

نقيب الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان بمناسبة اختياره وزيرًا للإعلام

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

