طه عبد الوهاب يطمئن المتسابقين: مشاركتكم في "دولة التلاوة" بداية الشهرة

أكد د. طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات في برنامج "دولة التلاوة"، أن كل من يخرج من المنافسة لا داعي للقلق أو الحزن، مشيرًا إلى وجود أصوات جميلة جدًا بين المتسابقين.

وأضاف: "عندما تصلون إلى هذه المرحلة، أنتم بالفعل قد اكتسبتم شهرة وتقديرًا على مجهودكم ومهارتكم".

متابعة من جميع المنصات

تذيع قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة watch it، الحلقة 13 من برنامج دولة التلاوة، المخصص لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مشاركة واسعة من 14 ألف متسابق

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية. بعد المرور بمراحل متعددة، تم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من أبرز القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف، مثل:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

قراء من مصر والمغرب وبريطانيا، منهم أحمد نعينع ومحمد أيوب عاصف وعمر القزابري.

جوائز ضخمة للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

تشريفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.