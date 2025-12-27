قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإيجار القديم للإجراءات الجنائية والباكلوريا.. البرلمان يطوي 2025 بحزمة تشريعات تاريخية
مصطفى بكري: يجب على رئيس الوزراء أن يوضح للناس كيفية تخفيض الدين.. فيديو
دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك
بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
توك شو

دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا

منار عبد العظيم

شهدت منافسات التلاوة الأخيرة أجواءً مشوقة وحماسية، حيث واصل محمد ماهر ومحمد حسن استكمال التلاوات ببراعة وإتقان، فيما تألق عمر علي وأثبت نفسه في ما يُعرف بـ "دولة التلاوة".

في المقابل، غادر محمد أبو العلا المنافسة، منهياً ظهوره في هذه الجولة، وسط تقدير الجمهور لأدائه وإسهاماته المتميزة خلال المسابقة.

أهداف برنامج "دولة التلاوة"

برنامج "دولة التلاوة" لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، بل يسعى أيضًا إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تجويد وترتيل القرآن الكريم. يذاع البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch it.

مشاركة واسعة في الاختبارات

شهدت اختبارات البرنامج إقبالًا كبيرًا حيث شارك في هذه المسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر. وقد خضعت هذه المسابقة لاختبارات صارمة، بدأت من تصفيات واسعة تم تقليصها إلى أفضل 32 متسابقًا للوصول إلى الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم كبار القامات الدينية

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من مجموعة من كبار القامات العلمية والدينية في مصر والعالم الإسلامي، حيث تضم اللجنة:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

الشيخ طه النعماني: قارئ قرآن.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل:

الدكتور أسامة الأزهري: وزير الأوقاف.

الدكتور علي جمعة: عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي.

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز برنامج دولة التلاوة 3.5 مليون جنيه مصري، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم. علاوة على ذلك، سيشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

دور البرنامج في دعم المواهب القرآنية

تعتبر مسابقة "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وتطوير فنون التلاوة المصرية الأصيلة. 

يساهم البرنامج في تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

برنامج دولة التلاوة دولة التلاوة المتسابق محمد ماهر المتسابق محمد حسن المتسابق عمر علي

