رياضة

أحمد حسن بعد إنجاز صلاح : طالما تجتهد ستكسر الأرقام القياسية

أحمد حسن
أحمد حسن
رباب الهواري

عبّر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن سعادته البالغة بتخطي محمد صلاح، قائد المنتخب الحالي، لرقمه القياسي في عدد الأهداف المسجلة بالبطولات الإفريقية. 

وأكد الصقر أن تحطيم الأرقام القياسية حق مشروع لكل لاعب يجتهد ويقدم أقصى ما لديه داخل الملعب، مشددًا على أن الإنجازات لا تُحفظ للأبد، بل تُكسر بالعمل والاجتهاد.

هدف التأهل من علامة الجزاء

وسجل محمد صلاح هدف الفوز لمنتخب مصر على جنوب أفريقيا من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية. وجاء الهدف ليمنح الفراعنة انتصارًا ثمينًا ويضمن لهم التأهل الرسمي إلى دور الـ16 من البطولة، في خطوة مهمة نحو المنافسة على اللقب.

صلاح يصل للهدف التاسع إفريقيًا

بهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف بقميص منتخب مصر في البطولات الإفريقية، ليصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين، متجاوزًا أحمد حسن صاحب الـ8 أهداف. وأصبح صلاح على بُعد 3 أهداف فقط من المتصدر حسن الشاذلي (12 هدفًا)، وهدفين عن الوصيف حسام حسن (11 هدفًا).

تصريحات أحمد حسن: الأرقام تُكسر

وفي تصريحات عبر برنامجه «الكابتن» على قناة dmc، قال أحمد حسن: «ألف ألف مبروك لمحمد صلاح على هدفه أمام جنوب أفريقيا ووصوله للهدف التاسع مع الفراعنة في البطولات الإفريقية». وأضاف: «لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وطالما تجتهد فمن حقك أن تصل وتكسر الأرقام القياسية».

رسالة دعم وفخر بالكرة المصرية

وأكد الصقر أن صلاح قادر بإذن الله على تحقيق إنجاز الهداف التاريخي للمنتخب في البطولات الإفريقية، مشددًا على أن تخطي رقمه القياسي شرف له. واختتم حديثه برسالة فخر قائلاً إن الكرة المصرية تفخر بوجود لاعبين وصلوا لعمادة لاعبي العالم مثل حسام حسن وهو نفسه، متمنيًا أن يحقق المزيد من المصريين هذه الإنجازات في المستقبل.


 

أحمد حسن محمد صلاح منتخب مصر كأس الامم الافريقية

