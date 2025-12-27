البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا

احتفي الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عبر حسابه فيسبوك " بمشاركة الثنائي عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح جناح ليفربول، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للبريميرليج الدوري الأنجليزي فيديو لـ محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشيستر سيتي على نغمات النشيد الوطني لمصر وذلك تهنئة ودعم لهما بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا بهدف في بطولة أمم إفريقيا 2026 بالمغرب.





صلاح يتحدى مرموش في لقاء الثأر والإثارة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، نحو ملعب الاتحاد، حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يُتوقع أن يكون من العيار الثقيل، نظراً لطبيعة الصراع المحتدم بين الفريقين على قمة ترتيب البريميرليج خلف المتصدر أرسنال، حيث يدخل الفريقان المباراة بطموح كبير لحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب المستويات الفنية والرغبة في انتزاع الأفضلية في السباق نحو اللقب.

دائماً ما تتسم مباريات ليفربول ومانشستر سيتي بالإثارة والمتعة، نظراً للتاريخ الطويل من المنافسة بين الناديين في السنوات الأخيرة.

ويرى كثير من المحللين، أن هذه المواجهة قد تلعب دوراً محورياً في تحديد شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة أن الفارق بين المراكز الأولى لا يزال ضئيلاً للغاية.

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المرتقبة مساء اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 بتوقيت الإمارات.

وتأتي هذه المباراة ضمن أبرز لقاءات الجولة الحادية عشرة، حيث يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد بعض التعثرات، بينما يطمح ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت، إلى تأكيد عودته القوية هذا الموسم ومواصلة المنافسة على اللقب.