قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش
يمنى عبد الظاهر

احتفي الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عبر حسابه فيسبوك " بمشاركة الثنائي عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح جناح ليفربول، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للبريميرليج الدوري الأنجليزي فيديو لـ محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشيستر سيتي على نغمات النشيد الوطني لمصر وذلك تهنئة ودعم لهما بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا بهدف في بطولة أمم إفريقيا 2026 بالمغرب.


 

صلاح يتحدى مرموش في لقاء الثأر والإثارة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، نحو ملعب الاتحاد، حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، في لقاء يُتوقع أن يكون من العيار الثقيل، نظراً لطبيعة الصراع المحتدم بين الفريقين على قمة ترتيب البريميرليج خلف المتصدر أرسنال، حيث يدخل الفريقان المباراة بطموح كبير لحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب المستويات الفنية والرغبة في انتزاع الأفضلية في السباق نحو اللقب.

دائماً ما تتسم مباريات ليفربول ومانشستر سيتي بالإثارة والمتعة، نظراً للتاريخ الطويل من المنافسة بين الناديين في السنوات الأخيرة. 

ويرى كثير من المحللين، أن هذه المواجهة قد تلعب دوراً محورياً في تحديد شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة أن الفارق بين المراكز الأولى لا يزال ضئيلاً للغاية.

تُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المرتقبة مساء اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 بتوقيت الإمارات.

وتأتي هذه المباراة ضمن أبرز لقاءات الجولة الحادية عشرة، حيث يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد بعض التعثرات، بينما يطمح ليفربول بقيادة الهولندي أرني سلوت، إلى تأكيد عودته القوية هذا الموسم ومواصلة المنافسة على اللقب.

البريميرليج مانشستر سيتي محمد صلاح مرموش فريق ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

جانب من اللقاء

طه عبد الوهاب يطمئن المتسابقين: مشاركتكم في "دولة التلاوة" بداية الشهرة

جانب من اللقاء

المواجهة السادسة في دولة التلاوة .. قوة الأداء تتحدى الأخطاء الفنية

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. وازن بين مشاعرك وعقلك قبل القرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد