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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش وصلاح في قائمة أغلى 10 صفقات بتاريخ اللاعبين الأفارقة

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
إسلام مقلد

تواجد الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 صفقات انتقال للاعبين أفارقة في تاريخ كرة القدم، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "أفريك فووت" المتخصصة في شؤون الكرة الأفريقية.

وجاء عمر مرموش، نجم منتخب مصر المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثالث بالقائمة، بعد صفقة انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو، في صفقة أحدثت ضجة كبيرة في الميركاتو.

أما محمد صلاح، قائد المنتخب المصري وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، فحل في المرتبة الثامنة، بعد انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، في صفقة شكلت بداية مسيرة أسطورية للنجم المصري في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

ويحتفظ الإيفواري نيكولاس بيبي بصدارة القائمة، بعدما انتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون يورو، ليظل حتى الآن أغلى لاعب أفريقي في التاريخ.

وجاء النيجيري فيكتور أوسيمين في المركز الثاني، بعد انضمامه إلى نابولي الإيطالي قادمًا من ليل مقابل 78.9 مليون يورو في سبتمبر 2020، متفوقًا على مرموش صاحب المركز الثالث.

وحل الجزائري رياض محرز رابعًا، بعد انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي في يوليو 2018 مقابل 67.8 مليون يورو، ثم النجم الغاني محمد قدوس خامسًا بعد إعلان توتنهام تعاقده معه من وست هام يونايتد مقابل 63.8 مليون يورو.

أما الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فحل في المرتبة السادسة بصفقة انتقاله إلى أرسنال في يناير 2018 مقابل 63.75 مليون يورو، يليه الغيني نابي كيتا سابعًا بعد انتقاله إلى ليفربول في يوليو 2018 مقابل 60 مليون يورو.

وتراجع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى المرتبة التاسعة بعد انضمامه إلى تشيلسي قادمًا من نابولي مقابل 41.9 مليون يورو، في حين جاء مواطنه ساديو ماني في المركز العاشر، بعد انتقاله إلى ليفربول من ساوثهامبتون في يوليو 2016 مقابل 41.2 مليون يورو، ليغلق القائمة التاريخية لأغلى اللاعبين الأفارقة.

عمر مرموش عمر مرموش ومحمد صلاح محمد صلاح مرموش

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