عمرو أديب: ضربة جزاء محمد صلاح صحيحة ويُحرر بها محضر

علق الإعلامي عمرو أديب، على ضربة الجزاء التي حصل عليها النجم محمد صلاح خلال مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة: «سلامة عينك يا مو.. ما تعرض له صلاح في كرة ضربة الجزاء تحدث في المصارعة الحرة».

وأضاف، ساخرًا من التشكيك في قرار الحكم باحتسابها ضربة جزاء: «الكرة ضربة جزاء صحيحة ويُحرَّر بها محضر رسمي عند محمد بيه في قسم شرطة أغادير».

وشكَّك “أديب” في تصريحات المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، الذي زعم أن محمد صلاح اعترف له بأن الكرة ليست ضربة جزاء، قائلًا إنه من المستبعد جدًا حدوث هذا الأمر.

وشدد أديب على أنّ المنتخب تحسن كثيرًا في المباراة أمام جنوب إفريقيا، مقارنة بالمباراة الأولى أمام زيمبابوي، حيث كان في البداية يُخشى عليه لكنه أصبح مخيفًا.