شركات التأمين تدفع لعملائها نحو 52.8 مليار جنيه تعويضات خلال 10 أشهر
شروط التقديم.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري
زاهي حواس: أحترم الدكتور وسيم السيسي ولكنه لم يحترمني.. فيديو
عمرو أديب: ضربة جزاء محمد صلاح صحيحة ويُحرر بها محضر
إيّاك والغرور.. نصائح الشيخ أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في برنامج بدولة التلاوة
كأس الأمم الإفريقية| اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية لمساندتها منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
رسالة حاسمة من الاتحاد الأفريقي: صوماليلاند جزء لا يتجزأ من الصومال
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
علق الإعلامي عمرو أديب، على ضربة الجزاء التي حصل عليها النجم محمد صلاح خلال مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء اليوم الجمعة: «سلامة عينك يا مو.. ما تعرض له صلاح في كرة ضربة الجزاء تحدث في المصارعة الحرة».

وأضاف، ساخرًا من التشكيك في قرار الحكم باحتسابها ضربة جزاء: «الكرة ضربة جزاء صحيحة ويُحرَّر بها محضر رسمي عند محمد بيه في قسم شرطة أغادير».

وشكَّك “أديب” في تصريحات المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، الذي زعم أن محمد صلاح اعترف له بأن الكرة ليست ضربة جزاء، قائلًا إنه من المستبعد جدًا حدوث هذا الأمر.

وشدد أديب على أنّ المنتخب تحسن كثيرًا في المباراة أمام جنوب إفريقيا، مقارنة بالمباراة الأولى أمام زيمبابوي، حيث كان في البداية يُخشى عليه لكنه أصبح مخيفًا.

