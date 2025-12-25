قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
أخبار البلد

28 مليون مسافر.. طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل بالمطارات المصرية بنهاية 2025

نورهان خفاجي

حققت المطارات المصرية التابعة للشركة المصرية للمطارات طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس قوة الأداء وانتظام التشغيل وارتفاع كفاءة منظومة الطيران المدني.

في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء حركة التشغيل داخل المطارات المصرية، ووفقًا للبيانات التشغيلية المعتمدة التي أظهرتها إحصائيات الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

وأظهرت الإحصائيات تسجيل نمو قياسي في حركة الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب خلال مرحلتي السفر والوصول بالمطارات المصرية خلال عام 2025 نحو 28 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 22.3%، وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على تصاعد حركة السفر والسياحة وانتظام التشغيل بمختلف المطارات.

كما سجلت عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 نحو 209.800 رحلة، مقارنة بـ 173.800 رحلة خلال عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 20.7%، بما يعكس ارتفاع معدلات التشغيل واستدامة الأداء التشغيلي بكفاءة عالية.

وتزامن هذا النمو مع زيادة ملحوظة في حركة السفر الدولية إلى المطارات المصرية، خاصة المطارات الواقعة بالمدن السياحية، خلال موسم الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، في ظل الإقبال المتزايد على المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وفي هذا السياق، تواصل منظومة الطيران المدني متابعة الأداء التشغيلي بالمطارات على مدار الساعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن، والحفاظ على انسيابية حركة السفر والوصول وسرعة إنهاء الإجراءات، لاسيما خلال فترات الذروة، بما يسهم في دعم كفاءة التشغيل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين.

المطارات المصرية مطار القاهرة طرح المطارات المصرية

