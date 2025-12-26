موعد إطلاق Realme Neo8 يقترب مع تسريبات تشعل الترقب في السوق

تتسارع التوقعات حول إطلاق هاتف Realme Neo8 المرتقب من شركة ريلمي، مع اقتراب الموعد الرسمي في الربع الأول من عام 2026.

وتثير التسريبات المتتالية اهتماماً واسعاً بفضل مواصفات الجهاز المتقدمة في فئة المتوسطة العليا، حيث يُعد الإصدار منافساً قوياً لأبرز هواتف السوق.

موعد الإطلاق الرسمي

أكدت مصادر مقربة من الشركة أن Realme Neo8 سيطلق رسمياً في 15 فبراير 2026 خلال فعالية خاصة تُعقد في بكين، تليها حملة تسويقية عالمية.

ويأتي الإطلاق بالتزامن مع معرض MWC 2026 في برشلونة، مما يُعزز من انتشار الجهاز في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

شاشة متقدمة بمعايير رائدة

تكشف التسريبات عن شاشة AMOLED مقاس 6.74 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، مع ذروة سطوع 4500 شمعة.

كما تدعم الشاشة تقنية LTPO 4.0 لتوفير كفاءة طاقة عالية، إضافة إلى حماية Gorilla Glass Victus 2 مقاومة للخدوش والسقوط.

معالج Dimensity 9400 قوي

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9400 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، مع خيارات ذاكرة عشوائية 12/16 جيجابايت وتخزين UFS 4.0 بسعة 256/512 جيجابايت/1 تيرابايت.

ويبرز التسريب نظام تبريد VC سائل كبير الحجم للحفاظ على الأداء أثناء الألعاب والاستخدام المكثف.

كاميرا محترفة بدقة 50 ميجابكسل

يحمل Realme Neo8 نظام كاميرا ثلاثي برئاسة مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، إلى جانب عدسة عريضة 8 ميجابكسل وعدسة تليفوتو 2 ميجابكسل.

كما يدعم تسجيل فيديو 8K بـ30 إطاراً وتصوير ليلي محسن بالذكاء الاصطناعي.

بطارية 6000 ملّي أمبير وشحن فائق

تزود ريلمي الهاتف ببطارية سعة 6000 ملّي أمبير تدعم شحن سريع 120 واط يكمل الشحن الكامل في 20 دقيقة، مع شحن لاسلكي 50 واط.

كما يظهر الجهاز مقاومة IP68/IP69 للماء والغبار، مما يجعله مناسباً للاستخدام الخارجي القاسي.

تصميم أنيق بألوان متدرجة

يتميز Neo8 بـ تصميم ظهر متدرج بثلاثة خيارات ألوان: أسود كوني، أزرق بحري، وأبيض لؤلؤي، مع إطار ألمنيوم مطلي بتيتانيوم.

يبلغ وزن الجهاز 193 جرام وسُمكه 7.9 ملم، مع شاشة مسطحة تماماً بدون انحناءات جانبية.

نظام Realme UI 6.0 محدث

يعمل الهاتف بنظام Realme UI 6.0 المبني على Android 15، مع وعد بـ4 سنوات تحديثات نظام و5 سنوات تحديثات أمان.

كما يدعم ميزات ذكاء اصطناعي مثل ترجمة فورية للمكالمات، تلخيص المحادثات، وتحسين الصور تلقائياً.

سعر متوقع ومنافسة شرسة

تُشير التسريبات إلى سعر يبدأ من 499 دولار أمريكي للنسخة الأساسية، مما يضعه في منافسة مباشرة مع Poco F7 Pro، Nothing Phone 3، وRedmi Note 14 Pro+.

ويتوقع أن يُشكل Realme Neo8 نقطة تحول في استراتيجية الشركة للسيطرة على فئة 500 دولار.

مصادر التسريبات والمصداقية

نُشرت التسريبات عبر حسابات صينية موثوقة مثل Digital Chat Station وIce Universe، مع تطابق المعلومات مع شهادات 3C الصينية المسجلة للجهاز.

وتعزز التسريبات الترقب قبل الحدث الرسمي الذي يتوقع حضوره من آلاف المهتمين بالتكنولوجيا.