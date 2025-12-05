قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
لعشاق الفئة المتوسطة.. ريلمي تطلق Realme P4x 5G بسعر اقتصادي

هاتف Realme P4x 5G
هاتف Realme P4x 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن إطلاق منتجين جديدين، من بينهما هاتف Realme P4x 5G الذي يأتي لتعزيز سلسلة هواتف P، موجها إلى فئة الهواتف المتوسطة، والذي يقدم كخيار يركز على الأداء، مدعوما بمجموعة من المواصفات اللافتة التي تجعله منافسا قويا في هذه الفئة.

مواصفات ومميزات Realme P4x 5G

يأتي هاتف ريلمي الجديد Realme P4x 5G بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة. 

ويعمل هاتف Realme P4x 5G بمعالج ميدياتك Dimensity 7400 Ultra إلى جانب ذاكرة رام تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة افتراضية إضافية حتى 10 جيجابايت، ومساحة تخزين UFS 3.1 بسعة تصل إلى 256 جيجابايت.

يحصل هاتف Realme P4x 5G، على تحديثين لنظام أندرويد وثلاث سنوات من تحديثات الأمان، ويعمل حاليا بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0.

ويأتي مزودا ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقدرة 45 وات بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي، وللحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، يوفر الهاتف نظام تبريد متقدم بغرفة بخار كبيرة.

وتؤكد ريلمي، أن هاتف Realme P4x 5G قادر على تشغيل لعبة BGMI بسرعة 90 إطارا في الثانية بفضل وضع GT Boost وتقنية bypass charging التي تعزز الأداء المستمر. 

وفي الخلف، يتضمن هاتف Realme P4x 5G كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، كما يدعم الجهاز مكبرات صوت مزدوجة، وتصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ومستشعر بصمة جانبي.

هاتف Realme P4x 5G

سعر Realme P4x 5G

يتوافر هاتف Realme P4x 5G بثلاثة ألوان الفضي، الأخضر، الوردي، بسعر يبدأ من 178 دولار للنسخة بسعة 7 جيجابايت و128 جيجابايت.

