جائزة فيفا للسلام لـ ترامب.. حسام حسن يرفع سقف طموحات مصر قبل معركة مونديال 2026

مع اقتراب مشاركة منتخب مصر في النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، يزداد الحديث حول جاهزية الفراعنة وقدرتهم على المنافسة في مجموعة وُصفت بأنها من “المجموعات الثقيلة”. المدير الفني حسام حسن خرج بتصريحات قوية يجدد فيها ثقته في لاعبيه، مؤكدًا أن الهدف هو الفوز وليس مجرد الظهور المشرف، بينما تضعه الأيام المقبلة أمام تحدٍّ آخر لا يقل أهمية، وهو كأس الأمم الإفريقية 2025.

ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين

أعرب حسام حسن عن يقينه بأن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج إيجابية في مونديال 2026، موضحًا أن فلسفته منذ توليه القيادة الفنية تعتمد على اللعب من أجل الانتصار في كل مباراة. وأضاف أنه يثق في مجموعة اللاعبين الحالية التي تجمع بين الخبرة والطموح والشغف لإثبات الذات على أكبر مسرح كروي في العالم.

وأشار المدير الفني إلى أن وجود مصر في مجموعة قوية تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا لا يُخيف الفراعنة، مؤكداً: “سنقدم أفضل ما لدينا، ولدينا لاعبون كبار قادرون على الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج مميزة”. وشدد على أن المنافسة لن تكون سهلة، لكنها ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد.

تركيز على أمم إفريقيا قبل المونديال

ورغم الضجة الكبيرة المحيطة بالمونديال، أكد حسام حسن أن تركيز الجهاز الفني في الوقت الحالي منصب على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق قريبًا في المغرب. واعتبر المدير الفني أن الظهور القوي في البطولة القارية سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل خوض غمار كأس العالم، خاصة أن الجمهور المصري يتطلع إلى استعادة الهيبة الإفريقية بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج.

بداية قوية أمام بلجيكا في افتتاح المشوار

يبدأ منتخب مصر رحلته في المونديال بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب بلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو 2026، على ملعب لوس أنجلوس، في أولى جولات المجموعة السابعة. وتعد هذه المباراة اختبارًا مبكرًا لقوة المنتخب المصري، الذي يجد نفسه أمام أحد منتخبات المستوى الأول.

وتستمر منافسات الفراعنة في الجولة الثانية أمام نيوزيلندا في 21 يونيو، قبل أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة قوية أخرى أمام إيران يوم 26 يونيو.

قرعة المونديال.. تواجد مصري في المجموعة السابعة

شهد مركز جون كينيدي للفنون في العاصمة الأمريكية واشنطن مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026، والتي أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة السابعة إلى جانب:

بلجيكا (المستوى الأول)

إيران (التصنيف الثاني)

نيوزيلندا (المستوى الرابع)

وهي مجموعة تجمع بين مدارس كروية مختلفة، مما يمنح المنتخب المصري تحديًا متنوعًا يحتاج معه إلى أكبر قدر من التركيز والتحضير الجيد.

ترامب يحصد جائزة “فيفا للسلام” لأول مرة

وفي مفاجأة لفتت الأنظار خلال مراسم سحب القرعة، حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة "فيفا للسلام"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى تقديرًا للأفراد الذين يسهمون في نشر السلام وتوحيد الشعوب عبر الرياضة.

وأوضح الفيفا أن الجائزة وُجدت لتكريم الشخصيات التي تقدم أعمالاً استثنائية تهدف لتعزيز روح التآخي، وتُمنح نيابة عن أكثر من خمسة مليارات مشجع حول العالم.

مجموعات كأس العالم 2026

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من تصفيات أوروبا

المجموعة الثانية: كندا – قطر – سويسرا – الفائز من تصفيات أوروبا

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – الفائز من أوروبا

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراسو – كوت ديفوار – الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من أوروبا – تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – النرويج – الفائز من الملحق

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – جامايكا – كاليدونيا – الكونغو – أوزبكستان – كولومبيا

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما

تبدو طموحات منتخب مصر كبيرة في الفترة المقبلة، بين حلم العودة لمنصات التتويج الإفريقية، وطموح المنافسة في النسخة الأكبر في تاريخ المونديال. تصريحات حسام حسن تعكس روحًا جديدة داخل الفريق، قائمة على الثقة والتحدي والإيمان بقدرات اللاعبين.