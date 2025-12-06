إصابة شخصين بحادث تصادم دراجات بخارية في أسوان

تعرض شخصين لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين دراجات بخارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو شمال أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجات بخارية مما أسفر عن إصابة شخصين ، وذلك بقرية حجازه الـ7 بحرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

حادث

وبالتحريات الأولية تبين أن المصابين هم كل من : مصطفى رمضان حسن، عمره 17 سنة، وإصابته كسر بالقدم اليمنى، وفارس أبو الحسن محمد، عمره 14 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحربر المحضر اللازم بالواقعة .