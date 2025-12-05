العثور على جثة صغير مجهول الهوية بالترعة الإبراهيمية فى مطاي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة صغير مجهول الهوية من الترعة الإبراهيمية بمركز مطاي شمال المنيا، وتم ايداعها تحت تصرف النيابة، وذلك للاشتباه بكونه الابن الرابع إحدى أطفال أسرة ديروط بأسيوط.

القصة الكاملة

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انتشال جثة هامدة لطفل 13 سنة مجهول الهوية والعنوان من الترعة الإبراهيمية.

وتم ايداع الجثمان بمشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، أمرت النيابة العامه بندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي لبيان وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، كما كلفت النيابة مباحث المركز بسرعة التواصل لكشف هوية الطفل وإذا كان ضمن أفراد ضحايا أسيوط من عدمه.

في سياق آخر، تمكنت قوات الإنقاذ النهري ، من انتشال جثمان صغيرة طافية على سطح مياه ترعة الإبراهيمية بقرية إطسا المحطة بمركز سمالوط.

بالفحص والمعاينة تبين أن الجثمان للطفلة مكة أحد الأطفال المفقودين، ضمن أسرة مركز ديروط، حيث عثر على جثمان الأب ونجله وابنته في نفس المكان، وجارٍ البحث عن الابن الرابع.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخيرة بمسقط رأسها بمركز ديروط.