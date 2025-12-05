قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
طريقة حساب الحمل.. طبيب يكشف سبب طلاق عرائس بعد أسابيع من الزواج
التعليم العالي: الشراكة المصرية الأوروبية في البحث العلمي والابتكار نموذج للتعاون
إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية
برلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
أزهري: العقلية المحمدية نموذج شامل للحياة والسلوك
تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم
تحصين 8.1 مليون رأس ماشية ضد تلحمى القلاعية والوادي المتصدع
الأوقاف تفتتح 14 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
حدث تاريخي في كرة القدم العالمية.. ماذا سيجري مساء اليوم؟
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
محافظات

العثور على جثة صغيرة بترعة الإبراهيمية في إطسا المحطة بالمنيا

العثور على جثة غريق
العثور على جثة غريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال جثمان صغيرة طافية على سطح مياه ترعة الإبراهيمية امام مركز سمالوط شمال المحافظة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة، يفيد بورود إخطار بالعثور على جثة صغيرة غريقة بترعة الإبراهيمية في قرية إطسا المحطة بمركز سمالوط

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة صغيرة 7 سنوات يرجح أنها من أحد الأطفال المفقودين، ضمن أسرة مركز ديروط، حيث عثر  خلال ال48 ساعه الماضيه على جثمان الأب ونجله وابنته، وجار البحث عن آخر.

تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين التعرف على هويتها، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.

