العثور على جثة صغيرة بترعة الإبراهيمية في إطسا المحطة بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، من انتشال جثمان صغيرة طافية على سطح مياه ترعة الإبراهيمية امام مركز سمالوط شمال المحافظة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة، يفيد بورود إخطار بالعثور على جثة صغيرة غريقة بترعة الإبراهيمية في قرية إطسا المحطة بمركز سمالوط

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة صغيرة 7 سنوات يرجح أنها من أحد الأطفال المفقودين، ضمن أسرة مركز ديروط، حيث عثر خلال ال48 ساعه الماضيه على جثمان الأب ونجله وابنته، وجار البحث عن آخر.

تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين التعرف على هويتها، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.