ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا

محمود نوفل

 
أفادت تقارير إعلامية في سريلانكا، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "ديتواه" إلى 465 قتيلا على الأقل.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، أمس الخميس- أن مئات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن السلطات السريلانكية أعادت فتح الطريق السريع الرئيسي من العاصمة "كولومبو" حتى مدينة "كاندي" لمدة 15 ساعة حيث قام العمال بإزالة الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.

وبينت الشبكة، أن السلطات قدرت حاجتها إلى نحو سبعة مليارات دولار أمريكي من أجل إعادة بناء المنازل والمصانع والطرق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

جدير بالذكر أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.
 

