سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "ديتواه" إلى 465 قتيلا و366 مفقودا

أفادت تقارير إعلامية في سريلانكا اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "ديتواه" إلى 465 قتيلا و366 مفقودا، في الوقت الذي يعمل فيه رجال الإنقاذ لفتح الطرق وتسليم المساعدات لأكثر من نصف مليون شخص.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن أكثر من 5ر1 مليون شخص قد تضرروا من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار المدمر، مشيرة إلى أن نحو 200 ألف شخص يقيمون حاليا في الملاجئ المؤقتة التي تديرها الدولة.



وأشارت القناة الإخبارية إلى أن السلطات في سريلانكا قدرت حجم الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية حتى الآن بما يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي.



وكان الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارىء وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات .. وكانت الهند أول من استجاب، فأرسلت إمدادات إغاثة وطائرتي هليكوبتر مع طاقمهما لتنفيذ مهام الإنقاذ، كما أعلنت اليابان أنها سترسل فريقا لتقييم الاحتياجات العاجلة وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.



يشار إلى أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.