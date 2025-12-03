سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل الجهاز المصرفي، باعتباره المؤشر الأكثر تأثيرًا على أسعار السلع الأساسية والخدمات وعمليات الاستيراد.

ويُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، ما يجعل مراقبة تحركاته اليومية أمرًا ضروريًا للمتعاملين في القطاعين التجاري والمالي.

أسعار الدولار في بداية اليوم الأربعاء داخل البنوك

شهدت البنوك المصرية تعاملات هادئة للدولار اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

بنك الكويت الوطني

47.52 جنيه للشراء

47.62 جنيه للبيع



بنك قناة السويس

47.52 جنيه للشراء

47.62 جنيه للبيع



البنك الأهلي الكويتي

47.52 جنيه للشراء

47.62 جنيه للبيع



بنك مصر

47.48 جنيه للشراء

47.58 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية

47.46 جنيه للشراء

47.56 جنيه للبيع



البنك الأهلي المصري

47.46 جنيه للشراء

47.56 جنيه للبيع



بنك كريدي أجريكول

47.40 جنيه للشراء

47.50 جنيه للبيع