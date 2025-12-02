IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

برزت منظومة الدفاع الجوي IRIS-T، خلال فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2025، والذي تعقد فعالياته في القاهرة في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 شركة من كبرى الشركات العالمية في مجال التسليح والأمن، كما يضم المعرض أيضا أجنحة دولية من 25 دولة.

وفي إطار هذا الحدث العالمي، برزت منظومة الدفاع الجوي IRIS-T كأحد أكثر الأنظمة جذباً للأنظار، لما تمثله من نقلة نوعية في قدرات الدفاع الجوي المصري. فالمنظومة الألمانية الصنع، التي طورتها شركة «ديل ديفنس»، تُعد من أحدث أنظمة الدفاع الجوي الأرضي المضادة للطائرات، وتمتلك القدرة على حماية المدن والقوات من هجمات جوية متعددة ومتزامنة بفضل تقنياتها المتقدمة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/LtU8r7IcvUQ