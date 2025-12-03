قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل وصلت حرب الظل البحرية إلى غرب إفريقيا؟ انفجارات تضرب ناقلة مرتبطة بروسيا قرب داكار

تعرض سفينة روسية لهجوم
تعرض سفينة روسية لهجوم
محمد على

تعرضت ناقلة نفط قبالة سواحل دكار لأربعة انفجارات خارجية الأسبوع الماضي بعد مغادرتها روسيا، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مالك السفينة التركي وسلطات الموانئ السنغالية، فيما تساءل الخبراء عما إذا كانت العوامل الجيوسياسية متورطة في الأمر.

تم تنفيذ تدابير أمنية على بعد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) قبالة ساحل دكار لتثبيت استقرار ناقلة النفط "مرسين"، التي تحمل العلم البنمي وتديرها شركة الشحن التركية "بيشكتاش"، والتي كانت تحمل ما يقرب من 39 ألف طن من الوقود.

ولم يعرف بعد سبب الانفجارات التي وقعت الثلاثاء، لكن أصل السفينة روسي يشير إلى احتمال وقوع هجوم أوكراني، بحسب عدة خبراء تحدثوا إلى وكالة فرانس برس.

وقالت شركة بشكتاش للشحن في بيان "بينما كانت السفينة راسية قبالة سواحل داكار في السنغال، وقعت أربعة انفجارات خارجية" يوم الخميس حوالي الساعة 11:45 مساء (بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش)، مضيفة أن "تسرب مياه البحر إلى غرفة المحرك".

مالك السفينة التركي

وقال مالك السفينة إنه لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح و"تمت السيطرة على الوضع على الفور".

وذكرت أيضًا أنه "لم يحدث أي تلوث" وأن السفينة ظلت "آمنة ومستقرة".

وقالت سلطات ميناء دكار لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنها استجابت لنداء استغاثة من السفينة مرسين الخميس، قبل إجلاء الطاقم الذي يتكون في معظمه من أتراك ونشر ادوات لمعالجة الأضرار.

وبحسب موقع تتبع السفن myshiptracking.com، أبحرت السفينة مرسين من ميناء تامان الواقع على مضيق كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وهي منطقة أوكرانية ضمتها موسكو.

التدخل الأوكراني؟
 

أشار العديد من الخبراء الذين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس إلى أن السفينة مرسين ربما تعرضت للهجوم بسبب علاقاتها مع روسيا.

وتأتي الانفجارات في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا أن ثلاث ناقلات مرتبطة بروسيا تعرضت لهجوم قبالة سواحلها في البحر الأسود خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس إن قواته استخدمت طائرات بدون طيار تابعة للبحرية لضرب اثنتين من ناقلات النفط التي تعرضت للهجوم يوم الجمعة.

ناقلة نفط دكار روسيا مالك السفينة التركي السنغالية الجيوسياسية مرسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

ترشيحاتنا

عواد

ميدو: أحمد عبد الرؤوف أخطأ في تعامله مع عواد

منتخب مصر

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

خالد الغندور ونجله

أول فرحتي .. خالد الغندور يوجّه رسالة لنجله في عيد ميلاده

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد