وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بما يحمي مستقبلها ويكون مقبولاً للطرفين.

إنهاء الحرب في أوكرانيا

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستواصل جهودها لجمع الطرفين الروسي والأوكراني وبحث مقترحات يمكن قبولها.

وأشار روبيرو إلى أنه من الصعب تحديد مستوى التقدم لأن قرار إنهاء الحرب في روسيا يبقى بيد الرئيس فلاديمير بوتين وحده وليس مستشاريه.

ولفت إلى أن فنزويلا تعد موطئ قدم لإيران في أمريكا الجنوبية والحرس الثوري وحزب الله لهم وجود واضح هناك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مشاورات موسكو حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا كانت "مفيدة للغاية"، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف أوشاكوف أن بعض المقترحات المتعلقة بالأراضي التي قدمتها الولايات المتحدة، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، "مقبولة إلى حد ما"، لكن بعضها الآخر لم يُرضِ موسكو، بحسب ما أفادت به صحيفة تليجراف البريطانية.