سوريا تشكر مصر على مشروع القرار الأممي للانسحاب الإسرائيلي من الجولان المُحتل
نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل
كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط
لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف
دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور
ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب
123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر
خبيرة طاقة تحذّر: أكثر من شباك في أوضة واحدة يؤدي للانفصال أو تعدّد الزواج | فيديو
إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «شبانة»: الاستهتار وغياب الانضباط وراء التعادل
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
أخبار العالم

سوريا تشكر مصر على مشروع القرار الأممي للانسحاب الإسرائيلي من الجولان المُحتل

قسم الخارجي

وجّهت سوريا الشكر إلى مصر لتقديمها مشروع القرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الجولان المحتل.

الجولان السوري

وأعربت سوريا عن عميق شكرها وامتنانها للدول التي تبنّت وصوتت لصالح قرار الجولان السوري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم 3 ديسمبر 2025، وخاصة تلك الدول التي غيّرت تصويتها عن السنوات الماضية.

وقالت سوريا في بيان لوزارة الخارجية إن ازدياد عدد الدول التي صوتت لصالح القرار من 97 في العام الماضي إلى 123 في العام الجاري يظهر، بشكل لا لبس فيه، حجم الدعم الكبير لسوريا وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل.

انسحاب إسرائيل من الجولان

وأضافت: "ويعكس ذلك الجهود الدبلوماسية الحثيثة، إذ يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 يونيو 1967، ويؤكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل، ويعلن بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497، كما يؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكّلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

سوريا تشكر مصر

وتقدمت سوريا في هذا السياق ببالغ الامتنان والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة لتقديمها مشروع القرار، وتثمن الموقف الثابت للدول التي استمرت في التصويت لصالح القرار على غرار الأعوام السابقة.

وأشادت سوريا أيضًا بفرنسا وإيرلندا، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والنمسا، وبنغلاديش، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوركينا فاسو، والدنمارك، وفنلندا، والغابون، وألمانيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، ولوكسمبورج، ومالطا، والجبل الأسود، ونيبال، وهولندا، ونيجيريا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ومولدوفا، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتيمور ليشتي، وأوكرانيا، وتنزانيا، والأوروغواي، وفانواتو، إضافةً إلى تلك التي انتقلت في التصويت من الامتناع إلى التأييد، مجسدة بذلك احترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي كان ولا يزال واضحًا وجليًا في مسألة الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة.

وقالت إن انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة حول الأمور التقنية التي قد تمس أمنها وأمن المنطقة واستقرارها لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية، وهو موقف جسدته من خلال الحشد الدولي الناجح لهذا القرار.

سوريا تشكر مصر مشروع قرار للأمم المتحدة الجولان انسحاب إسرائيل من الجولان وزار ة الخارجية السورية

