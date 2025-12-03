عيد ميلاد أمريكا.. عائلة «ديل» تضخ 6.25 مليار دولار لإنشاء 25 مليون «حساب ترامب» للأطفال

أعلن مليارديرا التكنولوجيا مايكل وسوزان ديل أمس الثلاثاء عن تبرعهما بمبلغ 6.25 مليار دولار لإنشاء نحو 25 مليون حساب ترامب إضافي للأطفال في جميع أنحاء البلاد.

عيد ميلاد أمريكا الـ250

وأكد بيت الأبيض أنه في يوم العطاء هذا، تكريمًا للذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس أمريكا، تقدم عائلة ديل لـ 25 مليون طفل أمريكي بداية قوية: استثمار شخصي في حساباتهم مع ترامب، مما يخلق الأمل والازدهار للأجيال القادمة.

سيتم تمويل هذه الحسابات بمبلغ 250 دولارًا لكل حساب، وستكون متاحة للأطفال الذين لم يستوفوا شرط الأهلية للحصول على "حسابات ترامب" الممولة اتحاديًا بقيمة 1000 دولار للأطفال المولودين بعد 1 يناير 2025.

عائلة ديل تتبرع للأطفال

وأعلن البيت الأبيض أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات متوسط ​​دخل أقل من 150 ألف دولار سيكونون أول من يحصل على الأموال.

وقالت سوزان ديل إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض: "إن أعظم استثمار يمكننا القيام به هو في الأطفال".

وأكد ترامب: "أنها حقًا لحظة رائعة أن يقدم شخصان هذا النوع من المساهمة"، مضيفا أنه يتواصل أيضًا مع مانحين أثرياء آخرين وأصدقائه لتقديم مساهمات مماثلة.