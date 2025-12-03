عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي

كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى، عن استعداده لطرح أغنية وطنية جديدة موجهة للأطفال، مؤكدًا أن العمل يحمل رسالة إيجابية ويهدف إلى غرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الصغيرة.

وأوضح عمرو مصطفى في لقاء جديد مع موقع صدى البلد الإخباري، أن هذه التجربة يعتز بها بشكل خاص، لأنها تخاطب فئة يرى أنها تستحق الاهتمام وتحتاج إلى محتوى فني هادف يلائم أعمارها.

وعبّر مصطفى عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الميما لعام 2025، مؤكدًا أن هذا التكريم يضع على عاتقه مسؤولية أكبر لتقديم أعمال مميزة تليق بالجمهور.

وقال مصطفى: "التكريم في الميما شرف كبير ليا.. وبهديه للجمهور اللي دايمًا في ضهري، ولأسرتي اللي بتدعمني في كل خطوة."

ويواصل عمرو مصطفى خلال الفترة الحالية التحضير لعدد من المشروعات الموسيقية الجديدة، إلى جانب إطلاق الأغنية الوطنية المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.