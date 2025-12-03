توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء

يتوقف عداد الكهرباء أو يشك المستهلك في عدم دقته في هذه الحالة عليه التقدم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها بطلب لفحص عداد الكهرباء .

إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء

يستعرض صدى البلد لقرائه خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء للتأكد من سلامته وهى ..

1- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وملء نموذج طلب فحص العداد استيفاء لكل بياناته.

2- إحضار صورة بطاقة شخصية.

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية الديون أو الاستهلاكات التى لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- : تسديد رسوم فحص العداد بقيمة 40 جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و80 جنيهًا للعداد الثلاثي.

5- يفحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ استلامه من المشترك.​

6_ عند إعادة تركيب العداد سيكون عداد مسبوق الدفع لو كان العداد تقليدي



مميزات عداد الكهرباء مسبق الدفع



1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يمكن مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

5- عدم تأخر المشترك في السداد

نصائح للتعامل مع العداد مسبوق الدفع

1- يجب التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن كارت الشحن يعمل بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- عدم زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

4- عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع التأكد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

نصائح لشحن كارت عداد الكهرباء



1- يوضع الكارت في عداد الكهرباء مسبوق الدفع قبل عملية الشحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة وعدم ظهور رسالة لا يمكن الشحن.

2- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

3- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

نصائح لترشيد الكهرباء

1- الاعتماد على لمبات التوفير في المنزل للتقليل من استهلاك الكهرباء.

2- عدم ترك الأجهزة المنزلية في المنزل متصلة للتقليل من الاستهلاك.

3- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.

4- عدم ترك شواحن الهاتف في الكهرباء، ترشيدًا للاستهلاك.