مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
برلمان

عضو بخارجية النواب: إيديكس 2025 شهادة دولية على قوة الدولة المصرية وقدراتها الدفاعية

هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن معرض «إيديكس 2025» يعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة فعاليات دفاعية كبرى تتجاوز حدود العرض التقليدي للسلاح، لتصل إلى بناء منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق الدفاعي مع مختلف دول العالم.

وأشارت  النائبة هناء أنيس رزق الله،، في بيان لها إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض يجسد التزامًا راسخًا بتطوير القدرات الوطنية في مجالات التسليح والتصنيع العسكري بما يلائم متطلبات الأمن القومي.

وأوضحت النائبة أن المعرض أصبح اليوم إحدى أهم المنصات التي تعتمد عليها المؤسسات الدولية لتقييم مستوى التطور التكنولوجي للدول، مؤكدة أن المشاركة الواسعة من الشركات العالمية في نسخته الرابعة دليل واضح على أن مصر أصبحت لاعبًا محوريًا في سوق الصناعات الدفاعية، وقادرة على فتح مسارات جديدة للشراكات ونقل المعرفة العسكرية المتقدمة.

طفرة وطنية في الصناعات الدفاعية

وشددت على أن توسّع الجناح المصري هذا العام يعكس طفرة حقيقية في الصناعات الدفاعية الوطنية، التي باتت تقدم منتجات قادرة على المنافسة بجودة عالية وتكنولوجيا متطورة.

وأكدت أن هذه المشاركة النوعية تُظهر نجاح مصر في تأسيس قاعدة تصنيع دفاعي متكاملة تعتمد على التطوير والإنتاج المشترك، وليست فقط على الاستيراد.

وأضافت رزق الله أن معرض «إيديكس 2025» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري في الملفات الدفاعية العالمية، من خلال ما يوفره من ندوات وملتقيات تجمع الخبراء والعسكريين وصناع القرار، وهو ما يسهم في تطوير الرؤى والاستراتيجيات المرتبطة بالأمن القومي المصري.

حراك اقتصادي وفرص استثمارية واعدة

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن المعرض يُحدث حراكًا اقتصاديًا واسعًا، لما يوفره من فرص تعاون واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دوره المهم في رفع الوعي الوطني لدى الشباب، ممن يطلعون عن قرب على حجم التطور الذي تشهده منظومة الصناعات الدفاعية المصرية.

كما شددت على أن استمرار تنظيم معرض «إيديكس» في مصر يمثل دليلًا قاطعًا على ما تمتلكه الدولة من بنية قوية وقدرات تنظيمية وصناعية تجعلها مركزًا محوريًا للتكنولوجيا الدفاعية، وقادرة على المنافسة والتأثير في مستقبل الصناعات العسكرية على المستويين الإقليمي والدولي.

هناء أنيس لجنة العلاقات الخارجية إيديكس

